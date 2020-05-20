Состоит на учете у психиатра: в Екатеринбурге поймали поджигателя, который пытался спалить пятиэтажку

20 Май 2020 2020-05-20T10:47:09+03:00

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Минувшей ночью в Екатеринбурге, на улице Тагильской, произошел пожар в одной из пятиэтажек. Диспетчеры МЧС получили вызов в 01:00, на место направили 15 спасателей на пяти спецмашинах. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади в 25 «квадратов» огонь полностью уничтожил домашнее имущество в квартире.

Прибывшие на место спасатели экстренно эвакуировали 16 человек, включая двух детей. Пожар потушили за несколько минут. Оказалось, что это было не случайное возгорание – дом пытались поджечь. Прибывшие на место пожара полицейские поймали мужчину, который и стал виновником ЧП.

- Он нигде не работал и ранее судим не был, состоял на учете у психиатра, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Гражданин признал свою причастность к возгоранию и был доставлен в территориальный ОВД.

Сейчас по факту поджога проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU