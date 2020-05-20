2020-05-20T10:24:12+03:00
Общество

Во время самоизоляции верующие Екатеринбурга устроили велопробег

С молитвами православные планируют проехать по маршруту Царского крестного хода
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархииФото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
Изменить размер текста:

Вчера днем, 19 мая, от Храма-на-Крови в Екатеринбурге стартовал большой велопробег, который организовали православные верующие. Поводом стал день рождения императора Николая II. Даже несмотря на действующий в регионе режим самоизоляции, прихожане решили проехать больше 21 километра по маршруту Царского крестного хода.

- Николай II очень благоволил спорту, - рассказал священник Александр Салаутин. - Он ездил на велосипеде, основал клубы дзюдо и способствовал развитию Олимпийских игр. И мы, так как тоже любим спорт и велосипеды, решили таким образом почтить память государя и совершить паломничество - оно ведь может быть и пешим, и на велосипеде.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Среди участников велопробега – несколько семей, а также представители Братства православных следопытов и благотворительного фонда «Ника». Все участники соблюдали необходимые меры защиты – использовали маски, перчатки и держали социальную дистанцию.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале названы сроки, когда замкнут ЕКАД
В Екатеринбурге расширили график опрессовок
На автобусном предприятии №6 Екатеринбурга коронавирус подтвердился еще у одного водителя
ВТБ начинает выдачу кредитов наличными по телефону
В Екатеринбурге семье, чья квартира сгорела в пожаре, выдали новое жилье только через суд
Екатеринбургские студенты стали больше зарабатывать во время самоизоляции
За сутки свердловские медики вылечили от коронавируса 73 человека
Названы самые популярные пароли от банковских счетов
Состоит на учете у психиатра: в Екатеринбурге поймали поджигателя, который пытался спалить пятиэтажку
Во время самоизоляции верующие Екатеринбурга устроили велопробег
ЕВРАЗ отправил в детские сады Нижнего Тагила средства защиты и дезинфекторы
Тушат 50 спасателей: в центре Екатеринбурга вспыхнуло старинное здание
Власти Екатеринбурга внесли изменения в проект трамвайной ветки до Академического
К 1 июня волонтеры в Свердловской области поздравят подарочными наборами детей с ограниченными возможностями
Из-за коронавируса в Свердловской области мусульман попросили отметить Ураза-байрам дома с близкими
«Мичуринский» возглавил «ТОП ЖК» в Свердловской области
Включили музыку, но не нарушили самоизоляцию: екатеринбурженок оштрафовали за шум
Уральские почтовики начали доставлять посылки на катерах
Первые взрывы из-за опрессовок: на Волгоградской в Екатеринбурге прорвало трубу
Из Свердловской области в войска отправятся четыре тысячи призывников
В свердловской шахте во время горного удара пострадали двое рабочих
«Русское географическое общество» не поедет смотреть пирамиду, которую открыли уральские путешественники