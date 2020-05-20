Во время самоизоляции верующие Екатеринбурга устроили велопробег

20 Май 2020 2020-05-20T10:24:12+03:00

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Вчера днем, 19 мая, от Храма-на-Крови в Екатеринбурге стартовал большой велопробег, который организовали православные верующие. Поводом стал день рождения императора Николая II. Даже несмотря на действующий в регионе режим самоизоляции, прихожане решили проехать больше 21 километра по маршруту Царского крестного хода.

- Николай II очень благоволил спорту, - рассказал священник Александр Салаутин. - Он ездил на велосипеде, основал клубы дзюдо и способствовал развитию Олимпийских игр. И мы, так как тоже любим спорт и велосипеды, решили таким образом почтить память государя и совершить паломничество - оно ведь может быть и пешим, и на велосипеде.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Среди участников велопробега – несколько семей, а также представители Братства православных следопытов и благотворительного фонда «Ника». Все участники соблюдали необходимые меры защиты – использовали маски, перчатки и держали социальную дистанцию.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

ИСТОЧНИК KP.RU