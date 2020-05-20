ЕВРАЗ отправил в детские сады Нижнего Тагила средства защиты и дезинфекторы

20 Май 2020 2020-05-20T10:19:17+03:00

Для обеззараживания воздуха в группах приобретено более 60 рециркуляторов

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ЕВРАЗ передал в детские сады Нижнего Тагила дезинфицирующие растворы, средства индивидуальной защиты и рециркуляторы – приборы для очистки и обеззараживания воздуха.

Для обеспечения безопасности воспитателей, медиков, детей и их родителей в детские сады Нижнего Тагила отправлено свыше 10 тысяч пар бахил и перчаток, 17 тысяч одноразовых защитных масок, 380 литров антисептика, жидкое мыло, диспенсеры, дозаторы. Для обеззараживания воздуха в группах приобретено более 60 рециркуляторов.

Помощь от ЕВРАЗа принимает Татьяна Удинцева Фото: ЕВРАЗ

«Благотворительный груз от ЕВРАЗа мы направим в 68 дежурных групп детских садов Нижнего Тагила. Средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие растворы сейчас практически невозможно приобрести, поэтому помощь очень важная и своевременная», - отметила начальник управления образования города Нижний Тагил Татьяна Удинцева.

«ЕВРАЗ всегда поддерживал социальные учреждения городов присутствия. Компания направила более 25 млн рублей на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинских и социальных учреждений в Нижнем Тагиле и Качканаре. Мы делаем все возможное, чтобы помочь медикам и социальным работникам остановить распространение коронавируса в наших городах», - подчеркнула директор благотворительного фонда «ЕВРАЗ-Урал» Елена Раудштейн.