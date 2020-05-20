2020-05-20T10:58:22+03:00
Происшествия

Тушат 50 спасателей: в центре Екатеринбурга вспыхнуло старинное здание

По предварительным данным, пострадавших в доме нет
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Сегодня утром, около 10:25, на центральной улице Вайнера в Екатеринбурге вспыхнуло историческое здание. Туда сразу были направлены 50 спасателей на 19 спецмашинах. С учетом конструктивных особенностей здания и угрозой распространения огня ранг пожара был повышен до «Пожар №2».

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- По предварительной информации, очаг пожара находится на первом этаже здания в подсобном помещении и по пустотам распространился на второй этаж, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – В здании сильное задымление. Работает три звена газодымозащитной службы.

Для координации действий сил и средств на месте был развернут штаб пожаротушения. Как добавили в МЧС, сил и средств у них достаточно. По предварительным данным, на момент возгорания внутри никого не было, поэтому пострадавших нет.

Огонь потушили в 12:56. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

На Вайнера горит историческое здание.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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