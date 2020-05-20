2020-05-20T10:03:38+03:00
Общество

К 1 июня волонтеры в Свердловской области поздравят подарочными наборами детей с ограниченными возможностями

Всего в волонтерском движении в регионе сейчас участвует около 3500 человек. Они помогают жителям области справиться с ограничениями, введеными из-за коронавируса
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Для детей сформировано порядка 250 подарочных наборов, отмечают в региональном правительстве.Для детей сформировано порядка 250 подарочных наборов, отмечают в региональном правительстве.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Свердловской области во время режима самоизоляции около 3500 волонтеров доставляли продуктовые наборы людям старше 65 лет, а также ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям и просто нуждающимся. Об этом сегодня, 20 мая, сказал Сергей Бидонько, вице-губернатор Свердловской области.

- За эти два месяца волонтерское движение состоялось. От граждан им поступило более 45 тысяч звонков и обращений. Жителям старше 65 лет к началу праздников доставлено 40 тысяч продуктовых наборов, - говорит Сергей Бидонько. - Сейчас обсуждаем вопрос – к 1 июня, Дню защиты детей, мы сформировали порядка 250 хороших подарочных детских наборов, которые доставим детям с ограниченными возможностями.

В региональном правительстве отметили, что после окончания пандемии коронавируса такое количество волонтеров (около 3500, - Ред.) скорее всего не понадобится. Однако костяк движения будет максимально сохранен на будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24