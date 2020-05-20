Из-за коронавируса в Свердловской области мусульман попросили отметить Ураза-байрам дома с близкими

20 Май 2020 2020-05-20T11:46:56+03:00

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24 мая пройдет исламский праздник Ураза-байрам. Но, вероятно, из-за ситуации с распространением коронавируса, в этом году в Свердловской области он состоится в непривычном формате. Об этом сегодня, 20 мая, сказал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

- Мы понимаем, что есть тысячелетние традиции, но сегодня есть определенные ограничения с точки зрения эпидемиологической ситуации, - говорит Сергей Бидонько. - Хотим, конечно, найти компромисс, чтобы и люди могли праздник отметить религиозный, и чтобы не произошло вспышки распространения коронавирусной инфекции. Считаю, нам это удалось. Благодарю коллег. Они призвали прихожан оставаться дома, не делать праздник в традиционном массовом формате, а оставаться дома и отметить его с близкими. Уверен, что наши договоренности будут исполнятся.

Добавим, что 18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил срок действия ограничений в регионе до 25 мая. Из-за этого, например, все еще не могут работать торгово-развлекательные центры, не могут в полном объеме функционировать детские сады и школы, а также места общепита.

Динамика заболевания коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU