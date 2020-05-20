2020-05-20T09:35:06+03:00
Общество

«Мичуринский» возглавил «ТОП ЖК» в Свердловской области

Жилой комплекс стал победителем в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка Свердловской области, среднеэтажные дома (от 3 до 5 этажей)»
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Фото: ЖК «Мичуринский»Фото: ЖК «Мичуринский»
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Жилой комплекс, который «Группа ЛСР» возводит на Широкой речке, стал победителем в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка Свердловской области, среднеэтажные дома (от 3 до 5 этажей)» I всероссийского конкурса в области жилищного строительства «ТОП ЖК».

Премия «ТОП ЖК» — самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек, который проводит Национальное объединение застройщиков жилья при участии профильных комитетов Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей. Победителей определяли по итогам рассмотрения 1 155 проектов от 772 застройщиков из 74 регионов РФ. Жилые комплексы оценивали более 400 экспертов из 52 регионов России.

Фото: ЖК «Мичуринский»

Фото: ЖК «Мичуринский»

Популярность «Мичуринского» объясняется просто: здесь настоящий рай для ценителей тишины и спокойствия. «Пряничные» домики, лес под боком, где можно гулять и устраивать пикники, озеро Половинное, которое видно из окон последних новостроек, большой благоустроенный парк в центре квартала и много зелени. И все это в одном из самых экологически чистых мест в городе. При этом вся необходимая инфраструктура тоже есть: остановка транспорта, быстрый выезд на ЕКАД, детский сад-школа на тысячу детей, торговый центр и несколько крупных продуктовых магазинов, детских центров, салонов красоты. Совсем рядом – ледовый дворец им. Сивкова, гипермаркет «Лента», ТРЦ «Радуга-парк», «Мега» и IKEA.

В новых домах микрорайона, которые будут введены уже в конце этого года, можно найти удачные варианты планировок студий, а также одно-, двух и трехкомнатных квартир. Их стоимость начинается от 1,7 млн рублей.

Фото: ЖК «Мичуринский»

Фото: ЖК «Мичуринский»

ИСТОЧНИК KP.RU

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