Уральские почтовики начали доставлять посылки на катерах

20 Май 2020 2020-05-20T07:53:36+03:00

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Сотрудники «Почты России» в Свердловской области освоили новый способ доставки писем и посылок – с помощью лодок, паромов и катеров. На такие меры пришлось пойти из-за сильных паводков в Гаринском и Таборинском районах, а также в Слободо-Туринском и Тавдинском районах.

- Все посылки, письма и пенсии в сельские территории доставляются вовремя. Где-то были выполнены рейсы в отдаленные населенные пункты на катере, где-то – с помощью паромной переправы, - рассказали в пресс-службе региональной «Почты России».

В деревнях Верхотурского, Талицкого и Байкаловского районов почтовый обмен проходит с помощью лодочных переправ. Однако, даже несмотря на все эти трудности, почтальоны будут стараться изо всех сил, чтобы местные жители остались полностью довольны услугами почты.

ИСТОЧНИК KP.RU