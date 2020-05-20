20 Май 2020 2020-05-20T06:52:44+03:00

Из Свердловской области в войска отправятся четыре тысячи призывников Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Больше четырех тысяч новобранцев из Свердловской области отправятся в войска по весеннему призыву. Из Екатеринбурга – больше 700 человек. Об этом рассказал военный комиссар региона Игорь Лямин.

- 4 026 призывников из Свердловской области пополнят ряды Вооруженных Сил РФ в ходе весеннего призыва на военную службу, - отметил он. – В этом числе более 700 молодых людей из Екатеринбурга. В этот призыв изучение личных дел происходило удаленно: при помощи телекоммуникационных средств и Интернета.

Большая часть призывников со Среднего Урала отправится служить на Дальний Восток и в Подмосковье. По традиции, 15 новобранцев пополнят ряды Президентского полка ФСО. Научные подразделения Минобороны России пополнят 10 уральцев. Первые группы отправятся в войска после 20 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU