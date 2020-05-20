«Русское географическое общество» не поедет смотреть пирамиду, которую открыли уральские путешественники

20 Май 2020 2020-05-20T06:15:55+03:00

Специалисты уверяют, что вершина уже давно была всем известна и нанесена на топографические карты

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Накануне мы рассказывали вам об открытии уральских путешественников из клуба «Дикий Север» - во время одной из своих экспедиций на Приполярный Урал они обнаружили точную копию пирамиды Хеопса, только в несколько раз больше. Ее нашли еще 1 мая во время вертолетной выброски в районе Народо-Итьинского кряжа в ХМАО.

- Высота «пирамиды» — 774 метра, а длина каждой ее грани — порядка километра. Грани расположены четко по сторонам света, - рассказал нам руководитель клуба Евгений Свитов, добавив, что уже летом на место отправится экспедиция из «Русского географического общества».

Однако в самом обществе «КП-Екатеринбург» заявили, что специалисты не поедут осматривать пирамиду.

- Новость об обнаружении на Приполярном Урале в районе Народо-Итьинского большой «пирамиды», интересе к этому объекту «Руссого географического общества» и планах летом направить туда экспедицию является фейком,- рассказал председатель Экспедиционной комиссии свердловского отделения РГО Евгения Тамплона. – Горная вершина пирамидальной формы с отметкой 774 метров с координатами 65.24.098 и 61.41.863 давно известна и нанесена на все топографические карты, но почему-то только сейчас вдруг ее «открыли» представители некой туристической компании. Рукотворной пирамидой данная вершина не является (на снимке это хорошо видно), подобные формы рельефа встречаются во многих горных системах.

В РГО добавили, что региональное отделение действительно планирует летом отправиться в экспедицию на Народо-Итьинский кряж, вот только посещение и исследование этой вершины в их планы не входит.

СПРАВКА «КП»

Пирамида Хеопса (Хуфу) в Гизе – это крупнейшая пирамида Египта. Она единственная из «Семи чудес света» сохранилась до наших дней. Ученые оценивают ее возраст в 4500 лет! По примерным подсчетам на ее строительство ушло 20 лет. Высота пирамиды сейчас – 139 метров. Длина сторон у основания -230 метров, боковых ребер – около 225 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU