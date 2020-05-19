19 Май 2020 2020-05-19T19:39:26+03:00

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В Екатеринбурге ветеринары выхаживают бельчонка с пневмонией. Малыша нашли выброшенным из гнезда сорокой местные жители возле Шарташского парка. Воспаление легких бельчонок получил из-за ушиба при падении и переохлаждения. Детенышу около месяца и весит он всего 68 грамм.

- Сорока разорила беличье гнездо, видимо она решила то ли пообедать, то ли напакостить. У сороки у самой недалеко гнездо, - рассказали в ветеринарной клинике «Зооспец». - Пожелаем ребёнку выздороветь, и вырасти большим и смелым.

Малыша выхаживают уже двое суток. По словам ветеринаров, на второй день появилась положительная динамика. У бельчонка улучшилось дыхание, и появился аппетит. Детеныша кормят молоком из шприца. Только посмотрите, как он мило причмокивает. Когда он пойдет на поправку, есть шанс, что его можно будет адаптировать в природу.

В Екатеринбурге ветеринары выхаживают бельчонка.Видео: ветеринарная клиника Зооспец

ИСТОЧНИК KP.RU