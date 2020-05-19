2020-05-19T18:29:19+03:00
Общество

Устройство смонтировали прямо в покрытие: на свердловской трассе установили датчики, измеряющие вес фур

Всего на региональных трассах установят восемь таких пунктов
Мария ТрапезниковаАлина СУРИНА
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Комплекс измеряет вес и габариты проезжающего автотранспортаКомплекс измеряет вес и габариты проезжающего автотранспортаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На 49-м километре ЕКАДа сегодня днем установили датчики автоматических пунктов весового и габаритного контроля. Специальное устройство, которое считывает вес проезжающего мимо грузовика, смонтировали прямо в дорогу. Специалисты установили и подключили оборудование, состоящее из нескольких модулей: измерения весовых и габаритных параметров, измерения скорости, распознавания государственного регистрационного знака и камеру фотофиксации.

Всего на трассах будут установлены восемь таких пунктов с датчиками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего на трассах будут установлены восемь таких пунктов с датчикамиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Комплекс измеряет вес и габариты проезжающего автотранспорта. Он автоматически формирует акт измерения, на основании которого принимается решение, идет ли машина с перевесом или превышением габаритов. Все происходит в динамике, у водителя нет необходимости останавливаться. Информация поступает в управление автодорог и ГИБДД, – рассказал генеральный директор ООО «УГМК-Телеком» Владимир Ланских.

Защита дорог от чрезмерной нагрузки нужна для того, чтобы сохранить их в хорошем состоянии как можно дольше. Перед этим, кстати, на участке был проведен капитальный ремонт, установлены опоры для оборудования и освещение.

Установка датчиков весо-габаритного контроля на ЕКАД.Алексей БУЛАТОВ

Специалисты установили и подключили оборудование, состоящее из нескольких модулей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты установили и подключили оборудование, состоящее из нескольких модулейФото: Алексей БУЛАТОВ

- Вес свыше 44 тонн оказывает разрушающее действие на дорогу, преждевременно появляются колеи, просадки и выбоины. Автоматические пункты весогабаритного контроля служат действенным инструментом контроля соблюдения весовых требований, - рассказали в департаменте информационной политики области.

Всего на трассах будут установлены восемь таких пунктов с датчиками. На сегодняшний день уже работают три. Из них два расположены на Серовском тракте и один на Режевском. Остальные будут запущены летом.

Автоматические пункты весогабаритного контроля служат действенным инструментом контроля соблюдения весовых требований Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автоматические пункты весогабаритного контроля служат действенным инструментом контроля соблюдения весовых требованийФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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