Устройство смонтировали прямо в покрытие: на свердловской трассе установили датчики, измеряющие вес фур

19 Май 2020 2020-05-19T18:29:19+03:00

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На 49-м километре ЕКАДа сегодня днем установили датчики автоматических пунктов весового и габаритного контроля. Специальное устройство, которое считывает вес проезжающего мимо грузовика, смонтировали прямо в дорогу. Специалисты установили и подключили оборудование, состоящее из нескольких модулей: измерения весовых и габаритных параметров, измерения скорости, распознавания государственного регистрационного знака и камеру фотофиксации.

Всего на трассах будут установлены восемь таких пунктов с датчикамиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Комплекс измеряет вес и габариты проезжающего автотранспорта. Он автоматически формирует акт измерения, на основании которого принимается решение, идет ли машина с перевесом или превышением габаритов. Все происходит в динамике, у водителя нет необходимости останавливаться. Информация поступает в управление автодорог и ГИБДД, – рассказал генеральный директор ООО «УГМК-Телеком» Владимир Ланских.

Защита дорог от чрезмерной нагрузки нужна для того, чтобы сохранить их в хорошем состоянии как можно дольше. Перед этим, кстати, на участке был проведен капитальный ремонт, установлены опоры для оборудования и освещение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/779935" frameborder="0"></iframe> Установка датчиков весо-габаритного контроля на ЕКАД.Алексей БУЛАТОВ

Специалисты установили и подключили оборудование, состоящее из нескольких модулейФото: Алексей БУЛАТОВ

- Вес свыше 44 тонн оказывает разрушающее действие на дорогу, преждевременно появляются колеи, просадки и выбоины. Автоматические пункты весогабаритного контроля служат действенным инструментом контроля соблюдения весовых требований, - рассказали в департаменте информационной политики области.

Всего на трассах будут установлены восемь таких пунктов с датчиками. На сегодняшний день уже работают три. Из них два расположены на Серовском тракте и один на Режевском. Остальные будут запущены летом.

Автоматические пункты весогабаритного контроля служат действенным инструментом контроля соблюдения весовых требованийФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU