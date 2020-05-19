2020-05-19T17:46:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Уральские врачи, работающие с пациентами с коронавирусом, получили доплаты в 280 миллионов

Минздрав региона пересмотрел систему стимулирования медработников
Алина СУРИНА
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Деньги медики получили дополнительно к зарплате за март и апрельДеньги медики получили дополнительно к зарплате за март и апрельФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральские врачи, работающие с пациентами с коронавирусом, получили доплаты в 280 миллионов. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Эти деньги медики получили дополнительно к зарплате за март и апрель. В сумму в 280 миллионов вошли 139 миллионов федеральных денег и 141 миллион перечисленный из региона.

- Поступало много вопросом от врачей и медицинского персонала, которые указывали как на перекосы с выплатами в отдельных больницах, так и на системные вещи – «белые пятна», которые были выявлены уже как в медучреждения ушли первые деньги, - написал губернатор.

По словам губернатора, после разъяснений со стороны Правительства, региональный Минздрав пересмотрел систему стимулирования медработников в условиях пандемии и деньги были дополнительно начислены в больницы 17 мая.

Глава региона попросил медработников Урала сообщать о неполных выплатах и их отсутствии. Сейчас это можно сделать через сайт Госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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