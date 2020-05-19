2020-05-19T17:32:52+03:00
Общество

Сезон клещей в Свердловской области 2020: самые опасные территории на карте

Где чаще всего клещи атакуют жителей Свердловской области в 2020 году
Лев ИСТОМИН
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Клещи атакуют уральцев уже третий месяцКлещи атакуют уральцев уже третий месяцФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области клещи продолжают атаковать людей. По данным на конец прошлой недели, число пострадавших от укусов клещей достигло 7 183 человека.

С диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» в больницы попало девять жителей Свердловской области, в том числе шесть несовершеннолетних. С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» в больницы попали 18 уральцев, среди которых половина – дети. Эти показатели выше прошлогодних за аналогичных на 7%.

Самые опасные территории в Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Самые опасные территории в Свердловской областиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Клещи атаковали людей в 59 населенных пунктах области, в Екатеринбурге от них пострадали 2 218 горожан. Чаще всего насекомые нападают на уральцев в столице региона, а также в Березовском, Тугулымском и Пышминском городских округах, Слободо-Туринском районе, Каменске-Уральском, Верхотурье, Байкалово, Талице.

В парках и скверах Екатеринбурга на днях провели акарицидную обработку. В 2020 году сезон клещей начался 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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