В Свердловской областной больнице возобновляют плановые операции

19 Май 2020 2020-05-19T16:46:16+03:00

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В Свердловской области планируют возобновить плановые операции. Об этом сообщил вице-губернатор Павел Креков во время брифинга оперштаба. По словам чиновника, сейчас появился плановый прием в медучреждениях региона, принимать больных могут не только с острой болью. В скорее разрешат оперировать в нескольких больницах области.

- Мы готовим несколько медицинских учреждений. Например, Областную больницу №1. Она возьмет максимальный объем операции, в том числе и плановых. Мы ведь понимаем, что вовремя не сделанная плановая операция может превратиться во внеплановую, - сказал Павел Креков.

Напомним, губернатор Свердловской области продлил ограничительные меры до 25 мая. Однако регион начал выходить из режима самоизоляции. С 19 мая вышли на работу организации, у которых есть медицинская лицензия, а парикмахерские начали оказывать все услуги. Также жителям разрешили гулять по двое и заниматься на улице спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU