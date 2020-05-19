2020-05-19T16:46:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской областной больнице возобновляют плановые операции

В первом этапе послабления ограничений в регионе, власти разрешили медучреждениям принимать всех пациентов
Юлия СТАЛИНА
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Большая часть операций будет проводиться в ОКБ №1.Большая часть операций будет проводиться в ОКБ №1.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области планируют возобновить плановые операции. Об этом сообщил вице-губернатор Павел Креков во время брифинга оперштаба. По словам чиновника, сейчас появился плановый прием в медучреждениях региона, принимать больных могут не только с острой болью. В скорее разрешат оперировать в нескольких больницах области.

- Мы готовим несколько медицинских учреждений. Например, Областную больницу №1. Она возьмет максимальный объем операции, в том числе и плановых. Мы ведь понимаем, что вовремя не сделанная плановая операция может превратиться во внеплановую, - сказал Павел Креков.

Напомним, губернатор Свердловской области продлил ограничительные меры до 25 мая. Однако регион начал выходить из режима самоизоляции. С 19 мая вышли на работу организации, у которых есть медицинская лицензия, а парикмахерские начали оказывать все услуги. Также жителям разрешили гулять по двое и заниматься на улице спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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