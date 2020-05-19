Медики за сутки провели больше пяти тысяч исследований проб на коронавирус
Медики за сутки провели больше пяти тысяч исследований проб на коронавирус. Данные на 19 мая опубликовал региональный оперштаб. С февраля специалисты провели 202 196 исследований на COVID-19.
- По данным на 19 мая, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 5 523 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 5 184 человек, - рассказали в оперштабе.
Всего за время пандемии в Свердловской области обследовано 185 882 человека. Напомним, что за сутки на Среднем Урале нашли еще 138 заболевших COVID-19. Таким образом, теперь в регионе почти три тысячи заболевших - 2 999 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»