2020-05-19T16:40:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Медики за сутки провели больше пяти тысяч исследований проб на коронавирус

С февраля специалисты провели 202 196 исследований
Алина СУРИНА
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С февраля специалисты провели 202 196 исследований проб на коронавирусС февраля специалисты провели 202 196 исследований проб на коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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Медики за сутки провели больше пяти тысяч исследований проб на коронавирус. Данные на 19 мая опубликовал региональный оперштаб. С февраля специалисты провели 202 196 исследований на COVID-19.

- По данным на 19 мая, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 5 523 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 5 184 человек, - рассказали в оперштабе.

Всего за время пандемии в Свердловской области обследовано 185 882 человека. Напомним, что за сутки на Среднем Урале нашли еще 138 заболевших COVID-19. Таким образом, теперь в регионе почти три тысячи заболевших - 2 999 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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