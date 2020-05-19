2020-05-19T16:26:30+03:00
Общество

Евгений Горенбург начинает съёмки мини-сериала о доставщике еды

Продюсерский центр набирает актеров в Екатеринбурге
Алина СУРИНА
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Фото: организаторы проекта «Гриша Субботин»Фото: организаторы проекта «Гриша Субботин»
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В Екатеринбурге Евгений Горенбург начинает съёмки мини-сериала о доставщике еды. Мини-сериалу дали рабочее название «Гриша Субботин». По словам создателей проекта это будет сериал-антология, где каждый эпизод будет представлять отдельную историю и различный набор персонажей. Главным героем в молодежном сериале будет доставщик еды Григорий.

- Григорий - доставщик еды, простой парень со светлой головой и чистыми мечтами, который постоянно попадает в необычные, а иногда и комичные ситуации и помогает другим людям решать их нехитрые проблемы, - рассказали организаторы проекта. - За время своей работы Гриша сталкивается с хоббитами, сумасшедшими соседями, начинающими блогерами, бизнесменами, рок-музыкантами и другими героями.

Через героев и ситуации, в которых они оказываются, создатели проекта планируют показать комичный образ нашего общества. Продюсерский центр уже начал поиск актеров. На роль главного героя, например, ищут молодого парня от 19 до 23 лет. Его амплуа - драматический герой или простак, простодушный, немного наивный, обаятельный, подвижный и спортивный. Также он умеет играть на барабанной установке, реактивный, восприимчивый к событиям вокруг, отзывчивый, немного стеснительный.

Остальных героев, которых ищут для съемок в сериале можно найти на сайте проекта. Там прописано, какого возраста, телосложения и характера нужны люди для нового молодежного сериала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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