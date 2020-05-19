2020-05-19T13:13:09+03:00
Общество

Летим отдыхать: в Кольцово открыли продажу авиабилетов до Сочи

Первый рейс состоится 17 июня
Мария Трапезникова
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В Кольцово открыли продажу авиабилетов до СочиВ Кольцово открыли продажу авиабилетов до СочиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту Кольцово открывали продажи на новые рейсы из Екатеринбурга в Сочи. Открытие «сезона» назначено на 17 июня, летать будет авиакомпания Azur Air. Стоимость билетов начинается от 6 360 рублей.

- Рейсы в аэропорт Адлера запланированы к выполнению с 17 июня по средам и субботам на самолете Boeing 767 вместимостью до 336 пассажиров, - рассказали в пресс-службе Кольцово. – Вылет из Екатеринбурга – в 8:00, прибытие в Сочи – в 9:40 местного времени. Общее время в пути составит 3 часа 40 минут.

В прошлом весеннее-летнем сезоне из Кольцово летали сразу пять авиакомпаний, а число рейсов доходило до 13 в сутки. Кстати, вчера мы собрали мнения экспертов о том, когда на Урале стартует отпускной сезон и куда можно будет в нынешней ситуации отправиться отдыхать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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