За два месяца уральские волонтеры помогли 17 тысячам бабушек и дедушек

19 Май 2020 2020-05-19T12:25:39+03:00

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За два месяца, начиная с 19 марта, волонтерский штаб акции «Мы вместе» в Свердловской области сумел помочь 17 тысячам жителей. 3 500 добровольцев ежедневно доставляли продукты, лекарства, выносили мусор, оплачивали квитанции ЖКХ и даже копали грядки и кололи дрова.

- В течение двух последних месяцев ребята оказывают помощь пенсионерам ежедневно. Причем обращаются на «горячую линию» не только сами пожилые люди, но и их родные и близкие, - рассказала руководитель регионального Исполкома ОНФ Жанна Рябцева. – К примеру, дети проживают в других городах и странах и просят помочь их родителям, у которых нет родных и близких в Екатеринбурге и Свердловской области.

Фото: пресс-служба ОНФ

Кроме того, в рамках акции волонтеры разнесли жителям региона порядка 40 тысяч продуктовых наборов – 200 из них были отправлены многодетным семьям и одиноким пенсионерам. 1000 «продуктовых корзин» раздали ветеранам в канун Дня Победы. Больше 10 тысяч наборов волонтерскому штабу пожертвовали бизнесмены и все неравнодушные.

Все волонтеры во время работы обеспечены необходимыми средствами защиты. Заявку в штаб можно оставить по телефону «горячей линии»: 8-800-200-34-11.

ИСТОЧНИК KP.RU