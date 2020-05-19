2020-05-19T12:05:13+03:00
Общество

На фоне COVID-19 число звонков увеличилось: за два месяца за психологической помощью обратились больше семи тысяч свердловчан

В основном, уральцы звонили из-за внутрисемейных конфликтов и общей тревожности
Мария Трапезникова
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Из-за коронавируса число звонков на "горячие линии" службы психологической помощи значительно увеличилосьИз-за коронавируса число звонков на "горячие линии" службы психологической помощи значительно увеличилосьФото: Алексей БУЛАТОВ
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На фоне коронавируса число звонков на «горячую линию» доверия служб психологической помощи. В апреле-мае оно возросло, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти в три раза. В этот раз на телефон доверия поступило больше семи тысяч звонков от свердловчан.

- Телефон доверия – наш базовый и самый анонимный инструмент для работы, который мы всегда используем. За апрель-май этого года было обслужено 7 149 звонков, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, - рассказал главный врач областной психиатрической больницы Олег Сердюк.

В основном, те, кто звонит на «горячую линию», хотят получить поддержку и помощь в вопросах внутрисемейных конфликтов, из-за беспокойства остаться без денег или просто по причине общей тревожности. Очень много звонящих – пожилые люди старше 65 лет, которые находится вдалеке от своих близких. И, что интересно, тема страха перед коронавирусом стоит у свердловчан на самом последнем месте.

- Все специалисты, которые работают с населением, отмечают, что тема COVID-19 напрямую звучит не так уж и часто. В порядке 7% от всех звонков она упоминается, - добавляет Олег Сердюк. – Но чаще всего это связано не со страхом заболеть, а с ограничительными мерами, которые у нас ведутся.

Кроме того, за полтора месяца самоизоляции областные психиатрические больницы провели порядка 700 онлайн-консультаций по различным тревожащим уральцев темам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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