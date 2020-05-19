На Урале прокуратура заставила властей отремонтировать квартиру пенсионерки

19 Май 2020 2020-05-19T11:18:47+03:00

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В Туринском районе Свердловской области прокуратура через суд заставила властей провести капитальный ремонт в квартире одной из местных жительниц. Пенсионерка сама пожаловалась в ведомство. Во время проверки выяснилось, что ее жилье действительно находится в ужасном состоянии: в доме разрушены стены, потолочные покрытия, оконные блоки, двери и печное отопление.

- Несмотря на то, что органам местного самоуправления было достоверно известно о техническом состоянии дома, предусмотренные законом меры по проведению капремонта не принимались, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

То есть, по сути, обращения пенсионерки в администрацию оставались без внимания. Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием заставить властей провести капремонт в течение полугода. Суд требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU