2020-05-19T11:01:55+03:00
Общество

На трассе Екатеринбург – Курган перекрыли движение на жд переезде

Проезд закрыли с 11:00 до 16:00
Мария Трапезникова
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На трассе Екатеринбург – Курган перекрыли движение на жд переездеНа трассе Екатеринбург – Курган перекрыли движение на жд переездеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 19 мая, на 55-ом километре трассы Р-354 «ЕкатеринбургШадринскКурган», рядом с поселком Марамзино, на ремонт закрыли железнодорожный переезд. Проезд всех видов транспорта будет закрыт с 11:00 до 16:00.

- В связи с работами движение автомобильного транспорта осуществляется в одностороннем порядке с помощью регулировщиков, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за новыми знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, а также рассчитывать время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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