На трассе Екатеринбург – Курган перекрыли движение на жд переезде
Проезд закрыли с 11:00 до 16:00
На трассе Екатеринбург – Курган перекрыли движение на жд переездеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 19 мая, на 55-ом километре трассы Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган», рядом с поселком Марамзино, на ремонт закрыли железнодорожный переезд. Проезд всех видов транспорта будет закрыт с 11:00 до 16:00.
- В связи с работами движение автомобильного транспорта осуществляется в одностороннем порядке с помощью регулировщиков, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за новыми знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, а также рассчитывать время.
ИСТОЧНИК KP.RU