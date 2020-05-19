На трассе Екатеринбург – Курган перекрыли движение на жд переезде

19 Май 2020 2020-05-19T11:01:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 мая, на 55-ом километре трассы Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган», рядом с поселком Марамзино, на ремонт закрыли железнодорожный переезд. Проезд всех видов транспорта будет закрыт с 11:00 до 16:00.

- В связи с работами движение автомобильного транспорта осуществляется в одностороннем порядке с помощью регулировщиков, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за новыми знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, а также рассчитывать время.

ИСТОЧНИК KP.RU