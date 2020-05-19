2020-05-19T10:52:59+03:00
Здоровье

Советы сексолога: как определить импотенцию с помощью почтовых марок

Специалист из Екатеринбурга Ирина Бочарова рассказала о способе определения импотенции с помощью почтовых марок
Олег ГАЛИМОВ
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Перед сном нужно наклеить вокруг полового органа заранее купленную полоску почтовых марокПеред сном нужно наклеить вокруг полового органа заранее купленную полоску почтовых марокФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Уральский сексолог Ирина Бочарова рассказала в своем блоге о способе определения импотенции у мужчин, не выходя из дома. Для этого лишь нужны почтовые марки.

- В университетском итальянском учебнике по психофизиологии прочитала об интересном клиническом способе установления причин импотенции у мужчин, - рассказывает Ирина Бочарова. - Для этого используется знание о том, что во время стадии быстрого сна у мужчин происходит непроизвольная эрекция полового органа.

Способ определения причины таков: пациент спит в лаборатории сна с устройством на половом органе, измеряющем обхват.

- Если в фазе быстрого сна аппарат фиксирует увеличение размера, это означает, что неспособность испытывать эрекцию в интимных отношениях не связана с физиологическими причинами, - поясняет сексолог.

В чем же заключается способ с почтовыми марками? Перед сном нужно наклеить вокруг полового органа заранее купленную полоску почтовых марок. А утром проверить целостность перфорированных боковых сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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