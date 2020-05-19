2020-05-19T08:44:42+03:00
Общество

Музей ИЗО в Екатеринбурге выпустил раскраски в стиле русского авангарда

В музее также открыли цикл видео-экскурсий об этом художественном направлении
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Екатеринбургский музей ИЗО решил выпустить серию раскрасок, посвященных русскому авангарду начала ХХ века. Теперь любой желающий может создать свои собственные версии картин Ольги Розановой, Александра Родченко, Ильи Машкова, Казимира Малевича, Михаила Ларионова и Сергея Сенькина. Скачать раскраски можно здесь.

Кроме того, музей создал цикл видео-экскурсий, также посвященных авангарду. Каждая серия цикла будет выходить в соцсетях и на YouTube-канале ЕМИИ по понедельникам.

- В небольших онлайн-экскурсиях горожане узнают о различных направлениях русского авангарда – от неопримитивизма до конструктивизма, познакомятся с творчеством величайших художников и новаторов, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Кроме того, сотрудники музея расскажут об аспектах интерпретации произведений искусства, их идеях и актуальности творческих практик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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