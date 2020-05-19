Работающим свердловчанам старше 65 лет продлили больничные

19 Май 2020 2020-05-19T08:32:15+03:00

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Всем работающим пенсионерам старше 65 лет продлят больничные вплоть до 29 мая. Об этом во время заседания Правительства России заявил премьер Михаил Мишустин. Это же касается и жителей Свердловской области. Выданные им новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда соцстрахования за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

- Как только появится возможность снять режим самоизоляции и пенсионеров старше 65 лет, незамедлительно сделаем это. Чтобы помочь соблюдать все необходимые ограничения тем пенсионерам, которые продолжают работать, мы даем возможность оформить электронный больничный на период с 12 по 29 мая, - заявил премьер.

Согласно данным Правительства РФ, больничный листок будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направят в Фонд соцстрахования. Самим пенсионерам не нужно будет предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

При стаже работника больше 8 лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года – но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU