Работающим свердловчанам старше 65 лет продлили больничные
Всем работающим пенсионерам старше 65 лет продлят больничные вплоть до 29 мая. Об этом во время заседания Правительства России заявил премьер Михаил Мишустин. Это же касается и жителей Свердловской области. Выданные им новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда соцстрахования за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.
- Как только появится возможность снять режим самоизоляции и пенсионеров старше 65 лет, незамедлительно сделаем это. Чтобы помочь соблюдать все необходимые ограничения тем пенсионерам, которые продолжают работать, мы даем возможность оформить электронный больничный на период с 12 по 29 мая, - заявил премьер.
Согласно данным Правительства РФ, больничный листок будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направят в Фонд соцстрахования. Самим пенсионерам не нужно будет предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.
При стаже работника больше 8 лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года – но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU