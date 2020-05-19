2020-05-19T07:14:12+03:00
Происшествия

Угрожал сторожу стоянки ножом: на Урале поймали воришку, укравшего мопед

Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы
Мария Трапезникова
Поделиться:
На Урале поймали воришку, укравшего мопедНа Урале поймали воришку, укравшего мопедФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Накануне в отделение полиции Верхней Салды, что в Свердловской области, поступило тревожное сообщение о том, что неизвестный мужчина в черном, угрожая сторожу автостоянки ножом, угнал мопед. Ориентировку сразу же передали сотрудникам ГИБДД, дежурившим на улицах города.

- Сообщение по рации услышал командир отделения ГИБДД «Верхнесалдинский» капитан полиции Алексей Брухно. Понимая, что времени для поимки злодея очень мало, а стоянка находится рядом с ним, он взял с собой коллег и на патрульном автомобиле выдвинулся в сторону адреса, где был совершен угон, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области.

Воришку заметили уже через несколько минут – он прятался в горожах. При виде полицейских он выбросил нож и попытался сбежать, но его успели перехватить силовики. Мопед у него забрали и вернули обратно на стоянку.

А вот на мужчину завели уголовное дело за кражу. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге автолюбителя, который пытался подкупить полицейского, отправили под суд
Угрожал сторожу стоянки ножом: на Урале поймали воришку, укравшего мопед
Можно увидеть невооруженным глазом: на ночном небе Среднего Урала покажется Меркурий
В Екатеринбурге в Цыганском поселке вспыхнул частный дом
Екатеринбургский дизайнер перенастроил швейные фабрики на производство защитных костюмов
Как не стать жертвой интернет-мошенников: отвечает свердловская полиция
Осужденный екатеринбуржец, помещенный в больницу с коронавирусом, сбежал от врачей
Из-за введенного в Екатеринбурге режима изоляции метрополитен потерял 80 % выручки
В Свердловской области продлили ограничение по продаже спиртного
В Екатеринбурге из здания мэрии одного из сотрудников увезли на скорой
Стало известно, когда в Екатеринбурге разрешат работать мастерам маникюра, косметологам и массажистам
В Екатеринбурге лор-отделение Областной клинической больницы № 1 закрыли на карантин