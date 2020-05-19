Угрожал сторожу стоянки ножом: на Урале поймали воришку, укравшего мопед

19 Май 2020 2020-05-19T07:14:12+03:00

Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы

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Накануне в отделение полиции Верхней Салды, что в Свердловской области, поступило тревожное сообщение о том, что неизвестный мужчина в черном, угрожая сторожу автостоянки ножом, угнал мопед. Ориентировку сразу же передали сотрудникам ГИБДД, дежурившим на улицах города.

- Сообщение по рации услышал командир отделения ГИБДД «Верхнесалдинский» капитан полиции Алексей Брухно. Понимая, что времени для поимки злодея очень мало, а стоянка находится рядом с ним, он взял с собой коллег и на патрульном автомобиле выдвинулся в сторону адреса, где был совершен угон, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области.

Воришку заметили уже через несколько минут – он прятался в горожах. При виде полицейских он выбросил нож и попытался сбежать, но его успели перехватить силовики. Мопед у него забрали и вернули обратно на стоянку.

А вот на мужчину завели уголовное дело за кражу. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU