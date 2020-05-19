Можно увидеть невооруженным глазом: на ночном небе Среднего Урала покажется Меркурий

19 Май 2020 2020-05-19T06:19:44+03:00

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Всего через несколько дней на ночном небе Среднего Урала можно будет разглядеть Меркурий – он покажется на небосводе рядом с Венерой, самой яркой планетой. Поэтому их можно будет заметить даже невооруженным глазом. Как рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, покажутся они 22 мая.

- Обычно Меркурий очень сложно найти на вечернем небе без специальной подготовки невооруженным глазом. Но в этот день самая яркая планета неба Венера сможет точно указать его расположение, - объяснил он. – Планеты будет разделять чуть менее одного градуса, 54 угловые минуты, что составит примерно два диска Луны.

Кстати, чуть раньше мы рассказывали, что уже 24 мая на небе можно будет увидеть еще и Луну – она будет находиться рядом с Венерой и Меркурием в северо-западной части низко над горизонтом. А в период с 18 по 28 мая на небосводе покажется комета C/2020 F8 SWAN.

ИСТОЧНИК KP.RU