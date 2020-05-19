2020-05-19T06:03:46+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге в Цыганском поселке вспыхнул частный дом

Пожар полностью уничтожил дом и надворные постройки
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в Екатеринбурге в Цыганском поселке произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 00:52 – на улице Тельмана загорелся частный дом. На место выехали четыре бригады спасателей.

- На площади в 120 квадратных метров огонь полностью уничтожил надворные постройки и частный жилой дом, - отметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

По данным спасателей, в огне никто не пострадал. Пожар сумели пошутишь только через 2,5 часа, а разбирать сгоревшие конструкции закончили в 04:10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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