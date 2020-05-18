2020-05-18T20:22:44+03:00
Общество

Екатеринбургский дизайнер перенастроил швейные фабрики на производство защитных костюмов

За сутки они производят 20 тысяч комплектов
Алина СУРИНА
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Фото: SHISHKINФото: SHISHKIN
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Известный екатеринбургский дизайнер Дмитрий Шишкин перенастроил швейные фабрики на производство защитных костюмов для медиков, работающих с заболевшими коронавирусом. Сейчас за сутки фабрики производят 20 тысяч комплектов. Всего за апрель на фабриках екатеринбургского дизайнера сделали 200 тысяч защитных костюмов. В мае планируется выпустить около 1 миллиона комплектов.

- Для многих предприятий отрасли - это прекрасная возможность продолжить работу, сохранить свой коллектив и потрудится на благо отечества. В конечном счете - это еще и вопрос выживания бизнеса. В эти непростые времена необходимо объединение всех ресурсов для достижения высокой цели, - рассказал Дмитрий Шишкин.

Защитные костюмы будут переданы больницам по всей стране. Ранее, дизайнер начал изготавливать защитные маски, которые также распределяют по медучреждениям. Отметим, что до пандемии на фабриках екатеринбургского дизайнера производили мужскую одежду и горнолыжные костюмы. Выпуск всех средств индивидуальной защиты на фабриках происходит под контролем Минпромторга РФ.

Фото: SHISHKIN

Фото: SHISHKIN

ИСТОЧНИК KP.RU

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Екатеринбургский дизайнер перенастроил швейные фабрики на производство защитных костюмов
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