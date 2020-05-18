Как не стать жертвой интернет-мошенников: отвечает свердловская полиция

18 Май 2020 2020-05-18T19:59:18+03:00

Злоумышленники обманывают уральцев различными способами, в том числе и с помощью интернета Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области одной из злободневных проблем остается мошенничество. Злоумышленники обманывают уральцев различными способами, в том числе и с помощью интернета. Сотрудники полиции в качестве профилактических мер, рассказывают гражданам как не стать жертвой интернет-мошенников. Так в МВД разработали специальные памятки, рассказывающие, как действуют злоумышленники, чтобы люди могли предотвратить возможные преступления. Об этом рассказал глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

- Поверьте, от современных способов обмана не застрахован практически никто! Разместите эти листовки на подъездах жилых домов, на стендах для объявлений в коллективных садах, дачных товариществ и в других общедоступных местах, - отметил Валерий Горелых.

Отметим, что за прошедшие четыре месяца в Свердловской области произошло более двух тысяч фактов мошенничества. Публикуем памятки, разработанные специалистами для предотвращения мошеннических действий.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Об увеличении фактов интернет - мошенничества также рассказали сегодня в департаменте информационной политики Свердловской области. Там отметили, что злоумышленники активизировались на фоне ситуации с коронавирусом.

- Помимо уже известных многим схем, когда преступники представляются сотрудниками банка и просят предоставить информацию о банковской карте, ситуация с коронавирусом спровоцировала появление новых видов мошенничества. Так, в социальных сетях, мессенджерах и при помощи email рассылки среди граждан распространяются фейковые сообщения с обещаниями мер поддержки в условиях вынужденных ограничений, - рассказали в департаменте информационной политики.

Авторы таких сообщений представляются людям посредниками при предоставлении выплат в качестве государственных гарантий. При этом они указывают интернет-ссылки на сайты или аккаунты, перейдя по которым человек рискует стать жертвой мошенников. Таким образом, аферисты похищают персональные данные, в том числе данные банковской карты.

Также мошенники могут предложить, так называемую, сделку, присвоив себе в дальнейшем условную комиссию за оказанную «услугу» в посредничестве. В департаменте информационной политики отмечают, что важно знать, что все действия по социальной поддержке граждан осуществляются исключительно государственными и муниципальными органами.

Напомним, что на «телефон доверия» ГУ МВД по Свердловской области, можно обратиться курглосуточно: 8 (343) 358-71-61.

ИСТОЧНИК KP.RU