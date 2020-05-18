В Екатеринбурге из здания мэрии одного из сотрудников увезли на скорой
В Екатеринбурге из здания мэрии одного из сотрудников увезли на скорой. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе администрации города. Известно, что это работник из одного из учреждений, находящихся в здании мэрии. Данные госпитализированного сотрудника не разглашаются.
- Могу только подтвердить факт приезда скорой. Не могу сказать по какой причине его госпитализировали, и была ли у него температура - это врачебная тайна и персональные данные, - рассказала пресс-секретарь городской администрации Виктория Мкртчян.
Напомним, что в администрации Екатеринбурга всем посетителям и сотрудникам на входе в здание измеряют температуру и обрабатывают руки антисептическим гелем. Такие меры профилактики коронавирусной инфекции ввели еще 17 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU