18 Май 2020 2020-05-18T17:53:01+03:00

В Екатеринбурге госпитализировали работника из одного из учреждений, находящихся в здании мэрии Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге из здания мэрии одного из сотрудников увезли на скорой. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе администрации города. Известно, что это работник из одного из учреждений, находящихся в здании мэрии. Данные госпитализированного сотрудника не разглашаются.

- Могу только подтвердить факт приезда скорой. Не могу сказать по какой причине его госпитализировали, и была ли у него температура - это врачебная тайна и персональные данные, - рассказала пресс-секретарь городской администрации Виктория Мкртчян.

Напомним, что в администрации Екатеринбурга всем посетителям и сотрудникам на входе в здание измеряют температуру и обрабатывают руки антисептическим гелем. Такие меры профилактики коронавирусной инфекции ввели еще 17 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU