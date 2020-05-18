В Екатеринбурге лор-отделение Областной клинической больницы № 1 закрыли на карантин

18 Май 2020 2020-05-18T17:20:36+03:00

У одного из пациентов выявили коронавирусную инфекцию

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В Екатеринбурге у одного из пациентов лор-отделения Областной клинической больницы № 1 выявили коронавирусную инфекцию. Сейчас там объявлен карантин. Информацию об этом подтвердили в региональном оперштабе. Пациента с COVID-19 госпитализировали в инфекционное отделение другого медицинского учреждения.

- Проводятся все обязательные в таких случаях противоэпидемические мероприятия: постконтактные тестирования, изолирование, дезинфекция, - рассказали в оперштабе.

Прием новых пациентов в отделение приостановлен. Лечение пациентов, которые находятся в медучреждении, продолжается. Добавим, по данным на 18 мая, за минувшие сутки медиками в Свердловской области проведено 4314 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Также сегодня стало известно о 103 новых заболевших COVID-19 в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU