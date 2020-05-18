18 Май 2020 2020-05-18T16:23:02+03:00

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Свердловские спасатели с помощью дронов поймали 28 нарушителей противопожарного режима, введенного в регионе с 1 мая. По данным МЧС с начала месяца беспилотной авиацией осуществлено 26 полетов. Спасателями обследовано около 140 квадратных километров частного сектора, садовых товариществ и прилегающих территорий лесных массивов. Один из рейдов прошел в поселке Черноисточинске.

- С помощью беспилотников были выявлены три нарушителя требований особого противопожарного режима. Два гражданина сжигали мусор в металлической бочке, еще один жарил шашлык в мангале на территории своего участка. Всем нарушителям выписан административный штраф в размере две тысяч рублей, - рассказали в МЧС Свердловской области.

Фото: МЧС Свердловской области

Также проверку садовых товариществ с помощью дронов провели в Кировграде. Так к административной ответственности привлекли шесть садоводов. Они, не смотря на запрет, разжигали костры и сжигали мусор на приусадебных участках.

Сотрудники МЧС продолжают рейды на выявление нарушителей противопожарного режима. В ближайшее время к ним присоединятся сотрудники уральского авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии.

Фото: МЧС Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU