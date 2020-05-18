18 Май 2020 2020-05-18T15:53:47+03:00

Всего с начала февраля в регионе провели 196 673 исследований Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области за сутки медики проверили на коронавирус больше четырех тысяч человек. С начала февраля в регионе провели 196 673 исследований.

- По данным на 18 мая, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 4314 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования, - рассказали в региональном оперштабе.

Также за сутки медиками обследовано 4 025 человек. Всего с начала февраля в регионе провели 196 673 исследований. Всего обследовано 180 698 человек. Напомним, что по данным на 18 мая, в Свердловской области зафиксировано 2 861 случая COVID-19. 130 человек, заболевших коронавирусом было выявлено сегодня. Состояние 11 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 99 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU