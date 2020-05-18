2020-05-18T15:53:14+03:00
Экономика

Какие факторы поддержат рубль на этой неделе: прогноз

Национальная валюта постепенно укрепляется, но есть и риски
Лев ИСТОМИН
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На укрепление рубля играют несколько факторовНа укрепление рубля играют несколько факторовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сразу несколько факторов на неделе с 18 мая окажут положительное влияние на рубль. Цены на нефть подросли на фоне повышения спроса на ресурс в Китае и других странах, так как ограничительные меры начали постепенно отменять.

В это же время снижается предложение после принятия соглашения ОПЕК + о сокращении добычи «черного золота». Котировки марки Brent выросли с 30-32 долларов до 33-35 долларов, пишет NEWS.ru.

Кроме этого, на поддержку рубля играют продажи валюты Центробанком и Минфином, большая часть из них – по бюджетному правилу. Это правило предусматривает, что при цене на нефть меньше 42,4 доллара для восполнения выпадающих доходов бюджета происходит продажа валюты из Фонда национального благосостояния.

Также на этой недели сыграет свою роль в укреплении рубля и стартовавший налоговый период с продажами валютной выручки экспортерами для уплаты налогов. До конца мая объем выплат оценивается в 1,1 триллиона рублей.

Инвесторы сейчас продолжают скупать российские гособлигации, которые пока приносят более высокую доходность. Это происходит в ожидании снижения ключевой ставки Центробанка, которое произойдет 16 июня. Это также играет на поддержку рубля.

Есть на рынке и риски для рубля. Часть из них связана с ростом опасности нового торгового противостояния США и Китая после того, как Пекину предъявили претензии, связанные с распространением коронавируса. Также важно, что при усилении рубля объем интервенция Центробанка может снизиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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