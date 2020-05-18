Единоразовые выплаты семьям с детьми в Екатеринбурге и Свердловской области 2020: когда начнут приходить

18 Май 2020 2020-05-18T15:04:56+03:00

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В Екатеринбурге и Свердловской области семьям с детьми назначены новые меры поддержки в виде дополнительных выплат в размере 5 и 10 тысяч рублей. Это будут единовременные выплаты.

Так, семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно будут назначены выплаты в 5 757 рублей ежемесячно (50% от уровня прожиточного минимума). То есть, если человек подал заявление, например, в июле, то ему насчитают всю сумму, начиная с 1 января. Но это только при условии, что на тот момент ребенку уже исполнилось три года.

А семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет предполагается единовременная выплата в размере 10 тысяч.

Как рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, заявления на выплаты можно подать через портал госуслуг уже с 20 мая. Там появится для этого специальный раздел. Кроме того, уже сейчас можно подать заявление через личный кабинет застрахованного лица на сайте пенсионного фонда или придя лично в отделение фонда или МФЦ.

- Мы готовы начать назначать выплаты уже с 1 июня. Примерное количество семей в Свердловской области, которое ожидает выплаты – около 64 тысяч, - рассказал Андрей Злоказов.

Все заявления принимаются до 1 октября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU