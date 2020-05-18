Уральские врачи смогут бесплатно отдохнуть на курортах Греции после снятия ограничений

18 Май 2020 2020-05-18T13:24:24+03:00

Это случится после того, как снимут ограничения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расходы за перелет и трансфер компании берут на себя

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Врачи Свердловской области получат возможность бесплатно отдохнуть в Греции. Это случится после того, как снимут ограничения. Греческие туроператоры готовы предоставить медиками проживание, питание и даже доставку до самого курорта. Бесплатный путевки предоставляют в рамках «Туризм России - медикам России». Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

- Мы составляем списки, мы связались с объединениями медиков. У нас уже есть туроператоры в Греции и на территории России, которые бесплатно предоставляют гостиницы, средства размещения для российских медиков, - рассказывает Игнатьев.

Цель акции «Туризм России - медикам России» организовать врачам, в том числе и уральским, бесплатный отдых в России и зарубежом. К ней уже подключились российские компании, а также иностранные. Например, после окончания пандемии кроме Греции, врачи смогут полететь в пятизвездочный отель Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU