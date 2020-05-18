Под Екатеринбургом за 29 миллионов продают коттедж с собственным прудом с уточками

18 Май 2020 2020-05-18T13:21:04+03:00

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Под Екатеринбургом, в поселке Образцово, за 29 миллионов продают двухэтажный коттедж. Общая площадь – 340 квадратных метров, размер участка – 19 соток. В поселке есть свои заасфальтированные улочки, все дома выстроены в едином стиле. В центре – небольшой прудик с живыми утками.

- Централизованная канализация, газ, электричество, огромная зона отдыха с прудом для купания и пляжем, детские площадки, пляжный волейбол, хоккейный корт, спортплощадка с искусственным покрытием, - сообщается в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.

Фото: портал N1.RU

Как отмечает собственник, дом уже введен в эксплуатацию. В доме выполнены перегородки, разводка вентиляции, отопления, канализации, стяжка на полу и штукатурки на стенах.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU