Под Екатеринбургом за 29 миллионов продают коттедж с собственным прудом с уточками
Под Екатеринбургом, в поселке Образцово, за 29 миллионов продают двухэтажный коттедж. Общая площадь – 340 квадратных метров, размер участка – 19 соток. В поселке есть свои заасфальтированные улочки, все дома выстроены в едином стиле. В центре – небольшой прудик с живыми утками.
- Централизованная канализация, газ, электричество, огромная зона отдыха с прудом для купания и пляжем, детские площадки, пляжный волейбол, хоккейный корт, спортплощадка с искусственным покрытием, - сообщается в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.
Фото: портал N1.RU
Как отмечает собственник, дом уже введен в эксплуатацию. В доме выполнены перегородки, разводка вентиляции, отопления, канализации, стяжка на полу и штукатурки на стенах.
Фото: портал N1.RU
Фото: портал N1.RU
ИСТОЧНИК KP.RU