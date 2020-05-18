Уральца, больного туберкулезом, через суд отправили на лечение

18 Май 2020 2020-05-18T12:32:28+03:00

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В Верхней Салде, что в Свердловской области, через суд госпитализировали в клинику местного жителя, который болел туберкулезом. Сам, добровольно, ложиться на лечение он не хотел, хотя состоял на диспансерном учете. Как объяснили медики, его форма заболевания является заразной и представляет большую опасность для окружающих.

- Заболевание «туберкулез» включено в Перечень социально значимых заболеваний и в Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сам местный житель неоднократно отказывался от добровольной госпитализации, не принимал назначенные лекарства и злоупотреблял алкоголем. Тогда прокуратура решила обратиться в суд и через него добиться принудительной госпитализации. Суд требования удовлетворил, поэтому сейчас мужчина уже лечится в противотуберкулезном диспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU