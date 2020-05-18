2020-05-18T12:29:52+03:00
На здоровье

К чему приводит чрезмерное потребление сахара: отвечают специалисты

Вредная привычка ведет к проблемам со здоровьем
Лев ИСТОМИН
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Сахар можно заменить медом и сиропомСахар можно заменить медом и сиропомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Многие россияне употребляют в пищу чрезмерное количество сахара, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Что бывает с организмом из-за повышенного уровня глюкозы – об этом рассказывают специалисты.

Лишний сахар в крови перегружает сердечно-сосудистую систему, так как из-за притягивания и удерживания влаги загущается кровь. Об этом NEWS.ru рассказал кардиолог, член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

По его словам, густая кровь плохо проникает в небольшие капилляры и сосуды, что ведет к задержке газообмена и нарушению питания клеток. Они закисляются отходами жизнедеятельности после чего отмирают. Этот процесс повышает риски возникновения инфаркта, инсульта и атеросклероза.

Когда питание клеток нарушено, человек рискует столкнуться с нейропатией и полинейропатией. В этих случаях возникает чувство покалывания, пощипывания и жжения в конечностях. Чаще всего страдают стопы.

Пациенты с сахарным диабетом рискуют приобрести сухую гангрену, что оканчивается ампутацией пальцев ног. Также повышенный уровень глюкозы в крови нередко ведет к инсулинорезистентности. В этом случае человек начинается набирать вес, у него появляются слабость, потливость, тремор, частые позывы к мочеиспусканию. В этом случае нужно идти к врачу.

Но исключать сахар из рациона не стоит, так как в этом случае уровень глюкозы упадет слишком сильно. По словам диетолога Светланы Титовой, лучше всего для здоровья питаться домашней пищей, так как в приобретенных готовых продуктах содержится большое количество сахара для усиления вкуса. Речь идет о консервах, сдобе, напитках, полуфабрикатах и йогуртах.

Если у человека нет аллергии, то можно заменить сахар на мед или сироп агавы, состав которых не содержит сторонних ингредиентов. Также диетолог говорит, что нужно приобретать только качественные продукты, которые не оказывают пагубного влияния на организм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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