На Урале приставы закрыли два шашлычных ларька из-за работы во время самоизоляции

18 Май 2020 2020-05-18T12:10:31+03:00

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В Верхней Пышме, что под Екатеринбургом, приставы закрыли два ларька по приготовлению шашлыков. Причина – заведения работали во время объявленного в регионе режима самоизоляции.

Нарушения обнаружили специалисты Роспотребнадзора, которые обратились в суд с требованием закрыть заведения на 30 суток. Что и было сделано. Свердловские приставы возбудили исполнительные производства, выехали к месту и опечатали все входы-выходы. А владельцев предупредили о последствиях, если они вдруг откроются и снова начнут нелегально работать.

Напомним, что на территории Свердловской области пока что действует режим самоизоляции. Однако сегодня на совещании губернатор Евгений Куйвашев будет обсуждать поэтапную отмену режима и возвращение к привычной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU