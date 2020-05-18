На Урале приставы закрыли два шашлычных ларька из-за работы во время самоизоляции
В Верхней Пышме, что под Екатеринбургом, приставы закрыли два ларька по приготовлению шашлыков. Причина – заведения работали во время объявленного в регионе режима самоизоляции.
Нарушения обнаружили специалисты Роспотребнадзора, которые обратились в суд с требованием закрыть заведения на 30 суток. Что и было сделано. Свердловские приставы возбудили исполнительные производства, выехали к месту и опечатали все входы-выходы. А владельцев предупредили о последствиях, если они вдруг откроются и снова начнут нелегально работать.
Напомним, что на территории Свердловской области пока что действует режим самоизоляции. Однако сегодня на совещании губернатор Евгений Куйвашев будет обсуждать поэтапную отмену режима и возвращение к привычной жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU