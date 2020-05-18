За сутки медики выписали еще 39 свердловчан, переболевших коронавирусом

18 Май 2020 2020-05-18T10:50:40+03:00

За сутки медики выписали из больниц еще 39 свердловчан, переболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За минувшие сутки свердловские медики выписали еще 39 человек, переболевших коронавирусом. Поэтому, в целом, врачам удалось вылечить 773 пациента. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Однако сегодня стало известно еще о 130 заболевших. Новыми пациентами стали жители Екатеринбурга (еще 87 человек), Арамильского ГО, Артемовского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Невьянска, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского, Среднеуральска, Сысертского и Тугулымского ГО. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попали еще два жителя из других регионов России.

Общее число заболевших на сегодняшний день – 2 861 человек. Состояние 11 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 99-ти – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU