В Екатеринбурге энергетики за 57 миллионов чинят магистраль на Серафимы Дерябиной
В Екатеринбурге энергетики ЕТК начали реконструкцию тепломагистрали М-26 на улице Серафимы Дерябиной. На работы планируется потратить 57,3 миллиона рублей.
Магистраль обеспечивает теплом и горячей водой жилые дома и административные здания, микрорайон Широкая речка, часть Ленинского района, а также госпиталь ветеранов войн, горбольницу №6, несколько корпусов ГКБ №40, областной онкологический диспансер, четыре детских сада и промзону на Зоологической.
- Новые трубы защищены современной пенополиуретановой теплоизоляцией с системой оперативно-дистанционного контроля, - рассказали в пресс-службе ЕТК. – В результате потребители получат надежное теплоснабжение не менее чем на 30 лет.
Сейчас энергетики завершают работы по улице Серафимы Дерябиной с переходом на улицу Академика Бардина. Во время ремонтов тепло и горячую воду местные жители будут получать по временному трубопроводу.
ИСТОЧНИК KP.RU