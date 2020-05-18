В Екатеринбурге энергетики за 57 миллионов чинят магистраль на Серафимы Дерябиной

18 Май 2020 2020-05-18T09:39:08+03:00

На ней держатся несколько больниц, детские сады и жилые дома

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В Екатеринбурге энергетики ЕТК начали реконструкцию тепломагистрали М-26 на улице Серафимы Дерябиной. На работы планируется потратить 57,3 миллиона рублей.

Магистраль обеспечивает теплом и горячей водой жилые дома и административные здания, микрорайон Широкая речка, часть Ленинского района, а также госпиталь ветеранов войн, горбольницу №6, несколько корпусов ГКБ №40, областной онкологический диспансер, четыре детских сада и промзону на Зоологической.

- Новые трубы защищены современной пенополиуретановой теплоизоляцией с системой оперативно-дистанционного контроля, - рассказали в пресс-службе ЕТК. – В результате потребители получат надежное теплоснабжение не менее чем на 30 лет.

Сейчас энергетики завершают работы по улице Серафимы Дерябиной с переходом на улицу Академика Бардина. Во время ремонтов тепло и горячую воду местные жители будут получать по временному трубопроводу.

ИСТОЧНИК KP.RU