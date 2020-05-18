Что полагается врачам, пострадавшим от коронавируса: отвечает прокуратура

18 Май 2020 2020-05-18T09:46:47+03:00

В надзорном ведомстве рассказали, на что могут рассчитывать врачи, пострадавшие от COVID-19

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В условиях борьбы с распространением коронавирусной президентом РФ было принято решение о дополнительной поддержке медицинских работников. Для получении надбавки к зарплате обязательным условием является работа с пациентами, у которых подтверждено наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентами с подозрением на эту инфекцию.

Но сейчас врачи по всей стране жалуются, что не получают положенных им выплат. Так в каких случаях медики имею право на получение финансовой поддержки? Отвечает прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Страховыми случаями, при наступлении которых производится единовременная я выплата, являются:

- смерть медицинского работника в результате инфицирования COVID-19;

- причинение вреда здоровью в связи с развитием у него заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных COVID-19, повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности;

- стойкая утрата трудоспособности в результате развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией;

При наступлении вышеназванных условий обратиться за выплатой выгодоприобретатель имеет право в Фонд социального страхования Российской ФедерацииФото: Иван МАКЕЕВ

Во всех этих случаях выплаты будут произведены при условии инфицирования работника при исполнении трудовых обязанностей.

Каков размер выплаты в зависимости от страхового случая?

В случае смерти медработника выплата будет равна 2 752 452 рублей.

В случае причинения вреда здоровью из-за развития или осложнения, вызванного COVID-19, повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности, размер выплаты составит 68 811 рублей.

Если же перенесенная медработником коронавирусная инфекция повлекла инвалидность, размеры выплат предусмотрены следующие:

инвалиду I группы - 2 064 339 рублей;

инвалиду II группы - 1 376 226 рублей;

инвалиду III группы - 688 113 рублей.

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ВЫПЛАТОЙ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ВРАЧА?

- Такое право предоставлено супругам, родителям (усыновителям), дедушкам и бабушкам медработника, а также его подопечным либо несовершеннолетним детям. Выплата может быть разделена между обратившимися родственниками в равных долях, - отмечают в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU