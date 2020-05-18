2020-05-18T09:01:41+03:00
Общество

Глубина продажи билетов вновь увеличена до 90 суток на все поезда дальнего следования

Оформить проездной документ можно в кассах железнодорожных вокзалов
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Оформить проездной документ можно в кассах железнодорожных вокзаловОформить проездной документ можно в кассах железнодорожных вокзаловФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глубина продажи билетов на поезда дальнего следования всех перевозчиков во внутрироссийском направлении на летний период увеличена до 90 суток.

Напомним, что ранее в связи со снижением пассажиропотока холдингом «РЖД» было принято решение вернуть глубину продажи билетов к нормативным значениям, установив ее за 45 суток до отправления поезда (в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом).

Оформить проездной документ можно в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00.

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