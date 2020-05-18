2020-05-18T08:57:51+03:00
Общество

В Екатеринбурге с завтрашнего дня открывается Шарташский лесопарк

Но гулять там можно будет только в перчатках и масках
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге с 19 мая открывается Шарташский лесопаркВ Екатеринбурге с 19 мая открывается Шарташский лесопаркФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге с завтрашнего дня, 19 мая, официально открывается для посещения Шарташский лесопарк. Но, гуляя там, нужно будет пользоваться средствами защиты и соблюдать положенную дистанцию.

- При посещении парка просим вас соблюдать соцдистанцию, использовать маски, перчатки и дезинфицирующие средства, - сообщается на сайте лесопарка. – Также напоминаем, что в Свердловской области с 1 мая установлен противопожарный режим, в связи с этим в парке запрещено разведение костров.

Напомним, что пока что, официально, все парки и скверы закрыты для посещения. Но они станут первыми, что откроется, когда свердловские власти примут решение смягчить режим самоизоляции. Речь об этом, кстати, пойдет сегодня во время заседания оперативного штаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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