2020-05-18T08:44:23+03:00
Общество

«Жужжащие посылки»: свердловские почтовики начали доставлять живых пчел

Первое такое отправление дошло до жителя Артемовского из Кургана специальным курьером
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба "Почты России"Фото: пресс-служба "Почты России"
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Курьерская служба «Почты России» доставила первую в этом году «живую посылку» с пчелами. Ее получил житель Артемовского, что в Свердловской области, от одной из пчеловодных фирм Кургана. Доставка прошла хорошо: пчелы не пострадали и чувствовали себя хорошо.

- Пчелы при пересылке помещаются в специальные контейнеры. В одной емкости обычно находится одна пчелиная матка и девять рабочих пчел. На время доставки в отправление закладывается специальное питание для пчел, - рассказали в пресс-службе региональной «Почты России». – Вес посылки – имеют небольшой вес, чуть больше 400 граммов.

Почтовики начали доставлять в посылках живых пчел.Видео: "Почта России"

На всех таких отправлениях делается отметка: «Осторожно. Пчелы. С ветеринарным свидетельством». Чаще всего «жужжащие посылки» отправляют и получают в конце весны – начале осени. Отправление дошло до Артемовского из Кургана за пять дней, курьер вручил его лично в руки получателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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