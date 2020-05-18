«Жужжащие посылки»: свердловские почтовики начали доставлять живых пчел

18 Май 2020 2020-05-18T08:44:23+03:00

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Курьерская служба «Почты России» доставила первую в этом году «живую посылку» с пчелами. Ее получил житель Артемовского, что в Свердловской области, от одной из пчеловодных фирм Кургана. Доставка прошла хорошо: пчелы не пострадали и чувствовали себя хорошо.

- Пчелы при пересылке помещаются в специальные контейнеры. В одной емкости обычно находится одна пчелиная матка и девять рабочих пчел. На время доставки в отправление закладывается специальное питание для пчел, - рассказали в пресс-службе региональной «Почты России». – Вес посылки – имеют небольшой вес, чуть больше 400 граммов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/779661" frameborder="0"></iframe> Почтовики начали доставлять в посылках живых пчел.Видео: "Почта России"

На всех таких отправлениях делается отметка: «Осторожно. Пчелы. С ветеринарным свидетельством». Чаще всего «жужжащие посылки» отправляют и получают в конце весны – начале осени. Отправление дошло до Артемовского из Кургана за пять дней, курьер вручил его лично в руки получателю.

ИСТОЧНИК KP.RU