В Екатеринбурге 680 пенсионеров и инвалидов получили продуктовые наборы от Православной службы милосердия

18 Май 2020 2020-05-18T08:16:02+03:00

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В Екатеринбурге порядка 680 семей получили продуктовые наборы от Православной службы милосердия. Проект «Время заботы» сегодня, 18 мая, насчитывает уже 50-й день существования. Все это время добровольцы развозили продукты и лекарства людям из группы риска: одиноким и семьям, в которых есть пенсионеры, инвалиды, люди с ослабленным здоровьем, беременные женщины, одинокие мамы с малолетними детьми.

- За 50 дней существования проекта в службу милосердия поступило 778 заявок от нуждающихся, 680 просьб обработали координаторы и передали волонтерам, 51 доброволец развозил продуктовые наборы, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии. – Один волонтер за несколько свободных часов в течение дня успевает обходить 2-3 адреса.

В общем, было роздано порядка 6 500 килограммов продуктовых наборов, которые состоят из круп, хлеба, молочных изделий, сыра, чая и сладостей. И еще 400 защитных масок сшили и передали подопечным мастера артели «От Сердца к Сердцу», которая существует при Православной службе милосердия.

Доставка продуктов с первых дней самоизоляции проходит бесконтактным способом: волонтеры выезжают в специальных защитных костюмах, перчатках и маске, оставляют пакет с продуктами у порога и общаются с подопечными на расстоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU