2020-05-18T07:56:27+03:00
Происшествия

После ДТП уехал: в Екатеринбурге под суд отправили водителя, который сбил на «зебре» двух человек

Полицейским он объяснил, что отвлекся и не заметил красный сигнал светофора, потому и не остановился
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге под суд отправили водителя, который сбил на «зебре» двух человекВ Екатеринбурге под суд отправили водителя, который сбил на «зебре» двух человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили уроженца Богдановича, которого обвиняют в нарушении ПДД, что стало причиной серьезной аварии. В ней пострадали два пешехода. В конце июля прошлого года мужчина, сев за руль иномарки Skoda, на пешеходном переходе выехал на перекресток на красный сигнал светофора.

- Он двигался со скоростью, не обеспечивающей ему возможности постоянного контроля за движением, отвлекся от контроля за дорожной обстановкой, не заметил красный свет, не остановился перед дорожным знаком и линией разметки, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге он выехал на перекресток, где по «зебре» переходили два пешехода. После аварии мужчина скрылся с места ДТП. А пассажиры получили серьезные травмы. Сам водитель объяснил потом полицейским, что отвлекся от дороги из-за телефона, который упал – мужчина пытался его достать. На него завели уголовное дело и направили в Кировский суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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