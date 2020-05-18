Загорелось трансформаторное масло: на Урале вспыхнул промышленный цех

18 Май 2020 2020-05-18T07:25:28+03:00

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Ранним утром в понедельник, 18 мая, в Каменске-Уральском, что в Свердловской области, вспыхнул цех на промышленной площадке по улице Лермонтова. Диспетчеры МЧС получили вызов в 06:38, на место экстренно выехали 12 спасателей.

- Горело трансформаторное масло в помещении транспортерной на площади в 40 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Еще до прибытия спасателей их цеха самостоятельно сумели выбраться 23 рабочих. К счастью, никому из них медицинская помощь не понадобилась. А огонь потушили уже через 20 минут. В 7:09 закончили разбирать сгоревшие контрукции.

ИСТОЧНИК KP.RU